Kampf um den Klassenerhalt: Der TSV Ziemetshausen glaubt an seine Chance

Plus Der Auftakt zur Frühjahrsrunde wird gleich ein Gradmesser für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Ziemetshausen. Ihr Trainer denkt schon über die Saison hinaus.

Einen zermürbenden Abnutzungskampf um den Klassenerhalt bestreiten die Fußballer des TSV Ziemetshausen in der Bezirksliga Süd. Seit Saisonbeginn steckt der Gerade-so-Drinbleiber aus der Vorsaison tief im Tabellenkeller. Allerdings: Chancenlos war das Team von Trainer Sven Müller kaum einmal in den absolvierten 17 Begegnungen. Das lässt hoffen für die Frühjahrsrunde, die mit dem nachzuholenden Heimspiel gegen den SSV Niedersonthofen ihren Auftakt nimmt. Anpfiff ist am Sonntag, 12. März, um 14.30 Uhr.

