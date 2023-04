Kein guter Tag für die Bezirksligisten im Landkreis Günzburg

Plus Der TSV Ziemetshausen kassiert spät den Ausgleich. Der VfR Jettingen verliert in Überzahl. Der FC Günzburg muss weiter auf den ersten Sieg 2023 warten.

Nein, es war nicht der Sonntag der heimischen Fußball-Bezirksligisten. Während der VfR Jettingen (0:1 gegen den TSV Wertingen) und der FC Günzburg (1:2 beim FC Gundelfingen II) ihre Begegnungen in der Gruppe Nord verloren, schaffte der TSV Ziemetshausen im Süden immerhin einen auf den ersten Blick unverhofften Punktgewinn. Allerdings kassierte das Team von Trainer Sven Müller den Gegentreffer zum 2:2-Endstand gegen Cosmos Aystetten erst in der Nachspielzeit – und nur wenige Sekunden, nachdem Kamil Cisowski den vermeintlichen Siegtreffer erzielt hatte.

Am Abend des 23. April 2023 schließlich unterlag der SC Bubesheim beim TSV Aindling 1:4.