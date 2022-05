Klare Sache: Die SpVgg Krumbach II bleibt in der A-Klasse

Im Abstiegsspiel der A-Klassen schlägt die SpVgg Krumbach II den SV Unterknöringen in Hochwang deutlich 5:0. Ein Fußballer des unterlegenen Teams muss ins Krankenhaus.

Die Fußballer der SpVgg Krumbach II bleiben in der A-Klasse, die Kicker des SV Unterknöringen müssen in der kommenden Spielzeit 2022/23 in der B-Klasse ran. Das Abstiegsspiel zwischen beiden Teams gewannen die Krumbacher auf dem Sportplatz des SV Hochwang deutlich 5:0 (3:0).

Zur Halbzeit steht's schon 3:0

Vor 191 Zuschauenden präsentierten sich die Krumbacher an diesem 29. Mai 2022 von Beginn an dominant. Richard Born erzielte die ersten beiden Tore (4., 29.) und spätestens mit dem 3:0 durch Fabian Zimbalev (38.) war klar, dass die Reserve des Kreisklassisten dem Abstieg entgehen würde. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Born noch sein drittes Tor, ehe Florian Titze den Endstand markierte (51.).

Krumbachs Trainer Andreas Mayer lobte nach der Partie die „gute Mannschaftsleistung“ der Seinen. „Alle haben an einem Strang gezogen“. Herausheben wollte er dennoch die Vorstellung von Moritz Wagner, „der mit seiner Erfahrung und ruhigen Art die Jungs gut mitgenommen hat.“

Bedient: Julian Tudorie muss mit dem SV Unterknöringen in die B-Klasse absteigen. Foto: Ernst Mayer

Nach einer Runde mit einigen Rückschlägen sei dieser Klassenerhalt der Zweiten für den Verein sehr wichtig, führte Mayer weiter aus. Ein Unterbau in der A-Klasse wirke sich auf jeden Fall motivierend auf die Trainingsbeteiligung aus.

Das Knie verdreht

Das Kontrastprogramm zu den jubelnden Krumbachern lieferten niedergeschlagene Unterknöringer. Deren Spieler Patric Moser verletzte sich nach gut einer halben Stunde schwer und musste anschließend ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht werden. Er hatte sich offenbar das Knie komplett verdreht und konnte anschließend sein Bein nicht mehr bewegen.

Lesen Sie dazu auch

SVU-Abteilungsleiterin Bianca Stark zeigte sich verständlicherweise mitgenommen von den Ereignissen dieses Tages und bemerkte: „Es geht weiter – aber wie genau, kann ich derzeit nicht sagen. Wir versuchen, beide Mannschaften in der B-Klasse zu stellen.“