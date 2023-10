Fußball

05:55 Uhr

Kreisliga-Aufsteiger SpVgg Krumbach hat das Siegen gelernt

Plus Die SpVgg Krumbach sieht inzwischen das Licht der Hoffnung im Kreisliga-Keller. Die neue Zuversicht soll nun im Heimspiel gegen den SV Mindelzell helfen.

Von Uli Anhofer

Mit bisher vier Punkten aus neun Partien steht die SpVgg Krumbach am Tabellenende der Fußball-Kreisliga West. Der Aufsteiger empfängt am Samstag, 14. Oktober, den SV Mindelzell, der sich zuletzt mit zwei Siegen hintereinander aus dem Kellergeschoss befreite. Spielbeginn auf dem Sportgelände in der Nassauer Straße in Krumbach ist um 15 Uhr.

Erst Sieg, dann Unentschieden

Vor zwei Wochen gelang der Truppe von Trainer Christian Müller der erste Sieg in der neuen sportlichen Heimat. Anschließend überraschten die Kammelstädter dann mit einem 2:2 bei Türk Gücü Lauingen.

