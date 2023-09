Kreisliga-Spektakel: SpVgg Wiesenbach und TSG Thannhausen trennen sich 3:3

Plus Die Fußball-Kreisligisten SpVgg Wiesenbach und die TSG Thannhausen zünden ein Offensiv-Feuerwerk und trennen sich 3:3. Der Hit weist einige Knackpunkte auf.

Dieses Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga West hat alles gehalten, was sich Fans und Fachleute im Vorfeld erhofft und auch erwartet hatten. Das Duell zwischen Tabellenprimus SpVgg Wiesenbach und der zweitplatzierten TSG Thannhausen endete nach spektakulärem Verlauf verdientermaßen 3:3. Vor allem im ersten Durchgang brannten die 22 Akteure ein Feuerwerk ab.

Nach 28 Minuten gab es schon fünf Tore zu bejubeln. 3:2 führten die Gäste zu diesem Zeitpunkt.