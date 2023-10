Fußball

13:33 Uhr

Kreisligist SpVgg Wiesenbach ist wieder ganz dick im Geschäft

So sehr sich die Balzhauser auch bemühten: Wiesenbachs Daniel Steck entwischte ihnen immer wieder und erzielte letztlich drei Tore. Hier zieht er an Christian Schön vorbei.

Plus Mit einem 4:1-Heimsieg verstärkt das Kreisliga-Spitzenteam SpVgg Wiesenbach die Krise des TSV Balzhausen. Daniel Steck trifft dreimal.

Nach zwei Niederlagen gegen den TSV Ziemetshausen (1:3) und den FC Lauingen (0:1) hat Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach wieder einen Sieg gefeiert. Zu Hause gelang dem Spitzenteam vor 100 Zuschauern ein 4:1-Erfolg über den TSV Balzhausen. Spieler des Tages war der Wiesenbacher Daniel Steck, der die ersten drei Treffer seines Teams erzielte.

TSV Balzhausen hat erst fünf Punkte

Die Gäste rutschen nach der fünften Niederlage in Folge immer weiter in die Krise. Mit fünf Punkten aus zehn Partien stehen die Balzhauser weiterhin in der Abstiegszone.

