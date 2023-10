Fußball

Kreisligist TSV Balzhausen setzt jetzt auf Markus Deni

Plus Trainerwechsel beim Fußball-Kreisligisten TSV Balzhausen: Der Spartenchef nennt die Gründe - und der neue Coach beschreibt seine Pläne.

Fußball-Kreisligist TSV Balzhausen hat einen neuen Trainer. Schon beim Spiel gegen die TSG Thannhausen saß Markus Deni auf der Bank des Fußball-Kreisligisten. Der 56-Jährige löst Spielertrainer Benjamin König ab.

Negativserie des TSV Balzhausen

Die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Stephan Leitenmaier reagierten mit diesem Trainerwechsel auf die Negativserie der Balzhauser Mannschaft. Schon in der Vorsaison holte das Team in der Rückrunde ganze acht Pünktchen und in dieser Spielzeit stehen nach elf Partien ganze fünf Zähler auf der Habenseite. „Wir wollten mit der Veränderung auf dem Trainerposten einen Umschwung einleiten und die Spieler aufwecken“, erklärt Leitenmaier den Schritt der Spartenleitung.

