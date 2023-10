Fußball

vor 53 Min.

Krumbacher Spielvereinigung fährt in Kreisliga Big Points ein

Plus Aufsteiger Krumbach ist in der Fußball-Kreisliga angekommen. Wie der Sportliche Leiter den 1:0-Heimerfolg gegen Mindelzell bewertet.

Von Oliver Wolff

Als Aufsteiger hat man es selten leicht: neue Gegner, neue Aufmerksamkeit, neue Rolle. Die Jungs von der Spielvereinigung Krumbach feierten am Wochenende einen Achtungserfolg und konnten Selbstvertrauen tanken: Ein hart umkämpftes KreisligaFußballspiel entschied bei strömendem Regen ein Foulelfmeter zugunsten der Gastgeber aus Krumbach. Was der Sportliche Leiter Skander Amin Chaudhry für die anstehende Trainingswoche mitnimmt und wie die Stimmung im Team ist.

Die Mindelzeller kamen besser ins Spiel, in der siebten Minute konnte David Berger einen Ausrutscher des Krumbacher Schlussmanns Dominik Schacherl nicht ausnutzen. Kurz darauf nochmals Pech für Mindelzell: Raphael Mayer musste verletzungsbedingt ausgewechselt werden, für ihn kam Philipp Miller. In der 23. Minute die nächste Großchance für die Gäste, aber Michael Oberhoffner schob nicht nur an Torhüter Schacherl, sondern auch am Tor vorbei. Wenig später kann der Krumbacher Schlussmann einen Abschluss aus 15 Metern entschärfen. Krumbach wurde nach gut einer halben Stunde ebenfalls gefährlich, doch Enes Sariman zielt aus sieben Metern direkt auf den Mindelzeller Tormann. Es folgte ein weiterer, früher Wechsel bei den Gästen: Johannes Steinle für Tobias Ringwald. Nach der Pause gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe der Schiri auf Foulelfmeter an Richard Born für Krumbach entschied. Marco Giesel ließ sich ihn nicht nehmen und erzielte seinen zweiten Saisontreffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

