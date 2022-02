Markus Deibler macht Schluss beim TSV Ziemetshausen

Plus Kritische Worte: Warum Markus Deibler nach der Saison als Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ziemetshausen aufhört. Wer wird sein Nachfolger?

Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet Markus Deibler als Fußballtrainer in der Region. Spieler wie Vereinsfunktionäre schätzen seinen Sachverstand wie sein Engagement über alles. Nun soll, mindestens für eine Weile und vielleicht sogar für immer, Schluss sein. Nach der aktuellen Saison 2021/22 beendet der 42-Jährige seine Trainer-Tätigkeit beim Bezirksligisten TSV Ziemetshausen. „Aus freien Stücken“, wie er betont, zieht er sich in eine Art Vorruhestand zurück. „Ob ich daraus noch einmal zurückkomme, weiß ich nicht.“