Martin Böck (SpVgg Wiesenbach) bringt Grün-Weiß Ichenhausen ins Schwimmen

Plus Der Routinier der SpVgg Wiesenbach schnürt im strömenden Regen einen Dreierpack. Das Kreisliga-Fußballspiel endet 3:0 - obwohl Ichenhausens Bester im Tor steht.

Nach einer starken Leistung haben die Kreisliga-Fußballer der SpVgg Wiesenbach das Heimspiel gegen den FC Grün-Weiß Ichenhausen 3:0 gewonnen. Aus einer sehr kompakten Wiesenbacher Elf ragte Routinier Martin Böck heraus. Die SpVgg behält damit auch im vierten Saisonspiel ihre weiße Weste und steht mit zwölf Punkten optimal da.