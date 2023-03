Neue Hoffnung und ein neuer Angreifer für die SpVgg Wiesenbach

Plus Fußball-Kreisligist SpVgg Wiesenbach hat mehrere Gründe, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Einer davon heißt Mateusz Staron, ein anderer Aufstiegschance.

Nach dem 1:0-Erfolg beim FC Grün-Weiß Ichenhausen bleibt die SpVgg Wiesenbach im Kampf um den Meistertitel in der Fußball-Kreisliga West. Und die Hoffnungen stiegen zuletzt, denn Spitzenreiter TSG Thannhausen ließ am ersten Spieltag nach der Winterpause Federn. Nach der nicht zu erwartenden Niederlage des ehemaligen Bayernligisten beim SC Altenmünster beträgt der Rückstand der SpVgg zur Spitze nur noch fünf Punkte.

Heimspiel gegen Balzhausen

Am Samstag, 1. April, erwarten die Schwarzbachtaler den TSV Balzhausen. Anpfiff ist um 15 Uhr – und die Gastgeber wollen sich natürlich keine Blöße geben.

Die Balzhauser haben ihre erste Begegnung nach der Winterpause verloren. In Glött unterlag die Truppe von Spielertrainer Benjamin König nach einem Last-Minute-Tor von Dominik Wohnlich 0:1.

Der Wiesenbacher Abteilungsleiter und Innenverteidiger Thomas Gornig war mit dem Auftaktspiel seiner Mannschaft nach der Winterpause zufrieden. „Der Sieg bei Grün-Weiß war hochverdient. Wir waren während der gesamten Begegnung die bessere Mannschaft“, blickt Gornig zurück.

Thomas Gornig: "Wir haben gut gearbeitet"

In den Testspielen waren die Wiesenbacher nicht so erfolgreich gewesen. Aber aufgrund einiger Ausfälle wegen Erkrankung oder Urlaub standen immer wieder andere Formationen auf dem Platz. „Die Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen waren sehr intensiv und abwechslungsreich. Die Beteiligung war sehr gut. Wir haben gut gearbeitet“, resümiert der Spartenchef.

Neu dabei ist inzwischen Mateusz Staron. Der Mittelstürmer, der von 2018 bis 2022 für den SC Ichenhausen auf Torejagd gegangen war, kehrte aus Polen nach Deutschland zurück. „Der Kontakt zu ihm kam durch unsere aktuellen und ehemaligen Ichenhauser Spieler Pierre Heckelmüller und Kevin Lohr zustande. Er war dann einmal im Training und hat spontan zugesagt. Ihm hat auch das Umfeld in Wiesenbach sehr gut gefallen“, erklärt Gornig den Wechsel des 30-Jährigen.

Kommt Sebastian Katzer wieder?

Für die kommende Saison hoffen die Verantwortlichen der SpVgg auf die Rückkehr von Sebastian Katzer. Das Eigengewächs, das ebenfalls im Sturmzentrum zu Hause ist, wird demnächst an der Hüfte operiert. „Ich wünsche ihm dafür alles Gute und hoffe, dass er in der kommenden Saison wieder eingreifen kann“, so Gornig.

Dass dann ein neuer Trainer auf der Wiesenbacher Bank Platz nehmen wird, sieht Gornig nicht als Problem für die Motivation an. „Die Mannschaft zieht voll mit. Es sollte Eigenantrieb jedes Spielers sein, so viel wie möglich zu erreichen und zwar unabhängig davon, dass der aktuelle Trainer in der kommenden Saison nicht mehr da ist“, appelliert Gornig an seine Akteure. Der Funktionär kennt aber seine Spieler und attestiert allen einen sehr guten Charakter. „Unsere Spieler werden versuchen, das Bestmögliche für Verein und Mannschaft herauszuholen. Das ist Ehrensache.“

Trainer Robert Nan muss gehen

Die anstehende Trennung von Trainer Robert Nan zum Saisonende erklärt Gornig trotz der derzeitigen Hochphase so: „Die Entscheidung fiel uns nicht leicht. Aber nach drei Jahren nutzt sich alles ein bisschen ab. Wir wollen mit dem Trainerwechsel in der kommenden Saison wieder für neuen Schwung sorgen.“

Für Gornig ist es aber auch ganz wichtig, dass es im Bereich Zusammengehörigkeit wieder besser wird. „Das habe ich bei uns schon anders erlebt und da wollen wir wieder hin“, schaut der Abteilungsleiter in die Zukunft.

Der Expertentipp

So tippt Thomas Gornig den am 1./2. April anstehenden, 18. Spieltag der Fußball-Kreisliga West:

SpVgg Wiesenbach - TSV Balzhausen 2:1

(Sa. 15 Uhr)

VfR Jettingen II - TG Lauingen 1:1

(So. 13 Uhr)

SpVgg Bachtal - TSV Offingen 0:2

SV Mindelzell - FC GW Ichenhausen 1:1

TSG Thannhausen - FC Lauingen 3:1

FC Weisingen - SC Altenmünster 1:0

SSV Glött - SG Reisensburg-Leinheim 3:0

(alle So. 15 Uhr)