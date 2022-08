Neuer Spielertrainer, neues System und neuer Teamgeist beim TSV Balzhausen

Plus Spielertrainer Benjamin König weiß, was den Fußball-Kreisligisten TSV Balzhausen derzeit stark macht. Das Saisonziel formuliert er dennoch bescheiden.

Der TSV Balzhausen und der TSV Offingen sind die beiden Teams der Kreisliga West, die zur aktuellen Saison 2022/23 keine neuen Fußballer bekommen haben. Trotzdem hat sich Entscheidendes geändert, denn neu sind bei beiden Vereinen die Spielertrainer. Beim TSV Balzhausen agiert jetzt Benjamin König und in Offingen ist Julian Riederle der neue Coach.