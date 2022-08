Fußball

05:55 Uhr

Platz zwei ist nur eine Momentaufnahme für die SpVgg Wiesenbach

Plus Robert Nan will mit der SpVgg Wiesenbach eine gute Rolle in der Kreisliga spielen. Das hat auch mit dem neuen Regisseur zu tun. Als Favoriten sieht er andere Teams.

Von Uli Anhofer

Nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga West steht die SpVgg Wiesenbach mit der beinahe makellosen Bilanz von neun Punkten und einer Tordifferenz von 10:1 auf dem zweiten Platz. Nur die TSG Thannhausen hat ebenfalls neun Punkte, aber eine etwas bessere Tordifferenz von 14:1. Nicht nur aufgrund dieser Konkurrenz wollen die Wiesenbacher in der Erfolgsspur bleiben, wenn sie an diesem Samstag, 20. August, in ihre nächste Aufgabe starten. Zu Gast auf dem Sportgelände der SpVgg ist ab 15.30 Uhr der FC Grün-Weiß Ichenhausen.

