Skander Chaudhry vor dem Derby in Krumbach: „Wir haben alles selbst in der Hand“

Plus Mit einem Sieg im Stadtderby könnte die SpVgg Krumbach eine Vorentscheidung im Titelkampf der Kreisklasse West 1 schaffen. Skander Chaudhry ist zuversichtlich.

Von Alois Thoma

Die SpVgg Krumbach ist in der Fußball-Kreisklasse West 1 nur noch wenige Schritte vom Gewinn der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Kreisliga entfernt. Am Samstag, 13. Mai, erwartet der Spitzenreiter ab 15 Uhr den Tabellensechsten TSV Krumbach zum heißen Stadtderby, das in der Vergangenheit teils mehr als 500 Zuschauer angelockt hat. Herr Chaudhry. Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Sieger SpVgg Krumbach heißen wird?

Skander Chaudhry: Sehr zuversichtlich. Die Mannschaft ist in der Breite gut aufgestellt und ich bin mir sicher, dass sie der Sache gewachsen ist. Wenngleich solche Derbys immer was Besonderes sind.

