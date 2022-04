Fußball

vor 33 Min.

SpVgg Ellzee: Im Schlüsselspiel zählt für Weizer nur das Ergebnis

Plus So stellt der neue Fußball-Trainer der SpVgg Ellzee sein Team auf die Kreisliga-Begegnung mit dem SV Mindelzell ein.

Von Uli Anhofer

Ein Doppel-Spieltag steht für die Fußball-Kreisligisten am Osterwochenende an. Spitzenreiter VfR Jettingen könnte zwei weitere Schritte Richtung Meisterschaft machen. Der Tabellen-Primus gastiert am Samstag bei der SSV Glött und empfängt am Montag den TSV Balzhausen. Der einzige verbliebene Verfolger der Jettinger, FC Gundelfingen II, spielt am Samstag das Nachbarschaftsduell beim FC Lauingen und erwartet am Montag die SpVgg Ellzee. Bei der sitzt seit der Winterpause mit Jürgen Weizer ein neuer Trainer auf der Bank.

