SpVgg Wiesenbach gegen TSG Thannhausen: Ein Wiedersehen auf Augenhöhe

Plus Als Primus erwartet die SpVgg Wiesenbach den Kreisliga-Favoriten TSG Thannhausen. Der Spartenchef der Einheimischen baut unter anderem auf eine Premiere.

Das aktuelle Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga West steigt am Samstag, 9. September 2023, auf dem Sportgelände der SpVgg Wiesenbach. Zu Gast ist ab 15.30 Uhr die TSG Thannhausen. Thomas Gornig, Innenverteidiger und Abteilungsleiter der Gastgeber, sieht beide Teams auf Augenhöhe - und hofft auf den ersten Einsatz eines Neulings.

Die Mindelstädter rangieren auf dem zweiten Platz und haben nach vier Siegen und einem Remis 13 Zähler auf dem Konto. Gar noch blütenweiß ist das Trikot der Platzherren. 15 Punkte aus fünf Partien stehen für die Truppe zu Buche. In den fünf Begegnungen mussten die Schwarzbachtaler erst drei Gegentreffer hinnehmen.