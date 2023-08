Fußball

vor 37 Min.

Sven Müller nach der 1:4-Klatsche: „Es fehlt einfach an allem“

Plus Ziemetshausens Trainer findet nach dem 1:4 im Heimspiel klare Worte. Sieger Offingen zeigt dagegen schon früh, dass man mitreden will in dieser Kreisliga-Runde.

Von Uli Anhofer

Der TSV Ziemetshausen kommt in der Fußball-Kreisliga einfach nicht in die Spur. Auch im zweiten Saisonspiel setzte es für den Bezirksliga-Absteiger eine Niederlage. Auf dem Sportgelände an der Kreppe gewann der TSV Offingen 4:1.

„Wenn es drauf ankommt, kriegen wir es einfach nicht gebacken. Es fehlt einfach an allem“, so deutlich formulierte der Ziemetshauser Trainer Sven Müller nach der Klatsche die Kritik an seinem Team und fügte hinzu: „Einige Spieler müssen sich hinterfragen. Wir haben in zwei Partien sechs Gegentore bekommen. Wenn wir es nicht schaffen, den Kampf in der Kreisliga anzunehmen, spielen wir auch in dieser Klasse hinten herum.“

