Fußball

vor 36 Min.

Transfer-Coup: Andreas Beckmann jetzt beim TSV Ziemetshausen

Plus Fußball-Bezirksligist TSV Ziemetshausen holt Andreas Beckmann vom TSV Schwabmünchen. Ein anderer Fußballer verlässt die Ziemetshauser Knall auf Fall.

Von Jan Kubica

Andreas Beckmann wechselt zum TSV Ziemetshausen. Der Fußball-Bezirksligist bestätigte den Transfer des Mittelfeldspielers vom TSV Schwabmünchen am späten Nachmittag des 1. September 2022. Dem Vernehmen nach war auch Kreisligist TSG Thannhausen an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert. Sowohl dort als auch in Ziemetshausen hatte Beckmann in früheren Jahren bereits Fußball gespielt.

