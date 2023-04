Türkiyemspor-Kapitän: „Wenn die Abwehr steht, bleibt die Mannschaft im Spiel“

Plus Für den Hit in der A-Klasse West 1 nimmt sich Bedirhan Akpinar viel vor. Er sieht eine moralische Verpflichtung, für Türkiyemspor Krumbach Fußball zu spielen.

Türkiyemspor Krumbach bestreitet am Samstag, 15. April, das Spitzenspiel der A-Klasse West 1 beim derzeitigen Tabellenführer SpVgg Wiesenbach. Ist Ihre Mannschaft für diese Partie gerüstet, Herr Akpinar?

Bedirhan Akpinar: Ja, bestens. Aus unserer Sicht ist dies das Topspiel der Saison und da werden wir unser Bestes geben. Das wird auch nötig sein, denn die Tabelle lügt nicht. Wir gehen mit der momentan besten Aufstellung ins Spiel. Allerdings fehlt mit Mustafa Birinci unser Top-Torjäger. Aber wir haben ja zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Münsterhausen gezeigt, dass wir imstande sind, das zu überbrücken.