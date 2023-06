Türkiyemspor Krumbach scheitert im Aufstiegsspiel zur Kreisklasse

Plus A-Klassist Türkiyemspor Krumbach ist gegen den SV Villenbach das bessere Team. Umso größer ist die Enttäuschung nach dem 0:1. In Röfingen sind 1100 Fans dabei.

Türkiyemspor Krumbach muss weiterhin in der A-Klasse Fußball spielen. Im Duell der Vizemeister der Gruppen West 1 und West 3 zog das Team um Kapitän Bedirhan Akpinar gegen den SV Villenbach 0:1 den Kürzeren. Villenbach steigt nach diesem Erfolg in die Kreisklasse auf.

1100 Zuschauende waren auf das Sportgelände des SV Röfingen gekommen – überraschend viele, wie Röfingens Abteilungsleiter Balthasar Zahler bemerkte. „Wir hatten mit 600 bis 700 Zuschauern gerechnet, dass es dann so viele Besucher wurden, war überwältigend“, sagte er freudestrahlend und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: „Wir mussten sogar noch Getränke nachholen.“ Organisatorisch funktionierte letztlich alles und Zahler unterstrich: „Vielen Dank an die 50 Helfenden der SG Röfingen/Konzenberg.“