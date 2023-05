Warum es im Kreisliga-Hit SpVgg Wiesenbach - TSG Thannhausen keinen Sieger gibt

Plus Das Derby zwischen den Kreisliga-Kickern der SpVgg Wiesenbach und der TSG Thannhausen endet 1:1 – auch, weil ein Gästespieler ein Verbalfoul begeht.

Die große Gewinnerin des 22. Spieltages in der Fußball-Kreisliga West ist die SSV Glött. Das Team aus dem Landkreis Dillingen gewann in Weisingen 3:2, während die Verfolger allesamt nur Remis spielten oder verloren. Das Spitzenspiel zwischen der SpVgg Wiesenbach und der TSG Thannhausen endete 1:1 – ein Resultat, das Wiesenbachs Trainer Robert Nan nicht zufriedenstellte.

Sein Team war ab der 19. Minute in Überzahl, schaffte es aber nicht, diesen Vorteil vor 120 Zuschauern umzusetzen. „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir das nicht gut gemacht. Wir waren zu hektisch und nicht strukturiert genug“, analysierte Nan die Partie. Der Trainer attestierte seiner Truppe großen Willen, aber es fehle eben die nötige Coolness.