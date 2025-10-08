5750 Euro Erlös beim Benefizfußballspiel in Mindelzell

Ein ganz besonderes Fußballfest fand in Mindelzell statt: Der örtliche Sportverein, das Dominikus-Ringeisen-Werk (DRW) und die Mannschaft des FC Sternstunden hatten zum Benefizspiel geladen. Am Ende gingen 5.750 Euro an die Benefizaktion Sternstunden. Zuvor erlebten die rund 300 Zuschauerinnen und Zuschauer ein engagiertes Fußballmatch.

Der FC Sternstunden, das Fußballteam der Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks, wurde angeführt von den Ex-Profis Daniel Bierofka und Stefan Aigner. Diese starteten zwar mit viel Spielwitz, bissen sich aber zunächst am starken Mindelzeller Torhüter Josef Kerler die Zähne aus. Der 65-Jährige bewies eindrucksvoll, dass Erfahrung und Reaktionsschnelligkeit alterslos sind. Für die erste Überraschung sorgte Alexander Mair, der die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Im weiteren Verlauf drehte die prominente Sternstunden-Elf auf und konnte die Abwehr um den 80-jährigen Hans Behrends mehrfach überwinden. Zur Pause stand es 3:1 für die Gäste. Für Kurzweil sorgte die Kult-Stimme von ‚Heute im Stadion‘, Karlheinz Kas, der das Publikum mit seinem Live-Kommentar und spannenden Hintergrundinfos begeisterte..

In der zweiten Halbzeit wechselten die Trainer munter durch, sodass vor allem die Spielerinnen und Spieler des Dominikus-Ringeisen-Werks viel Einsatzzeit erhielten. Unter anderem standen auch die beiden DRW-Vorstandsvorsitzenden Martin Riß und Michael Winter sowie der Vorsitzende des SVM, Tobias Riederle, auf dem Platz. Am Ende stand ein 5:3-Erfolg für die Sternstunden-Mannschaft auf der Anzeigetafel, der angesichts des guten Zwecks allerdings in den Hintergrund rückte: „Wir werden 5750 Euro als Erlös an die Aktion Sternstunden überweisen“, freute sich SVM-Vorstand und Initiator Tobias Riederle.

Jugendspiele, sowie Musik der inklusiven DRW-Band Rempac und der Thannhauser Gruppe Eisbad gab es als Rahmenprogramm.

