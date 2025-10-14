Fußgängerampel wird an der B16 in Wattenweiler gebaut

In Nattenhausen und Billenhausen gibt es sie seit diesem Jahr schon an den viel befahrenen Ortsdurchfahrten. Nun bekommt auch Wattenweiler eine Fußgängerampel im Ort. Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße beginnen schon diesen Mittwoch.

Das Staatliche Bauamt Krumbach möchte mit der Baumaßnahme den täglichen Weg über die Bundesstraße B 16 in der Ortsmitte von Wattenweiler sicherer gestalten. In den kommenden drei Wochen wird deshalb eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger in Form einer Ampel gebaut. Die Anlage soll die Schulwegsicherheit verbessern und ermöglicht neben den beiden Bushaltestellen auch eine sichere Erreichbarkeit des zentral gelegenen Bürgerheims in Wattenweiler, schreibt die Baubehörde dazu in einer Pressemitteilung.

B16 in Wattenweiler: Bauarbeiten für Fußgängerampel starten am 15. Oktober

Die Bundesstraße B 16 ist eine viel befahrene Nord-Süd-Verbindung im Landkreis Günzburg mit Zubringerfunktion zur Bundesautobahn A 8. In Abstimmung zwischen Polizei, Verkehrsbehörde, Staatlichem Bauamt und der Marktgemeinde wurde daher die dauerhafte Errichtung einer fest installierten Fußgängerschutzanlage an der Stelle der bereits bestehenden Schülerlotsenfurt beschlossen. Ähnliche Projekte wurden dieses Jahr in Nattenhausen an der Staatsstraße 2018 und in Billenhausen an der Staatsstraße 2024 abgeschlossen. Auch diese beiden Strecken gelten als viel befahrene Verbindungen.

Die Arbeiten zur Errichtung dieser Anlage werden nach Angaben des Staatlichen Bauamtes am Mittwoch, 15. Oktober, beginnen und etwa drei Wochen in Anspruch nehmen. Es kommt hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße B 16, da eine Engstelle mit einstreifiger Verkehrsführung und Geschwindigkeitsreduzierung für die Tiefbauarbeiten eingerichtet werden muss. (AZ)