Nach Absage in Krumbach: Landkreis-Qualifikation jetzt in Thannhausen

Warum das Ausscheidungsturnier zum Sparkassen-Cup nun am 17. Dezember stattfindet, auch der Schauplatz verlegt wird - und welche weiteren Folgen das hat.

Das am Samstag, 2. Dezember, wegen einer kurzfristigen Hallensperrung in Krumbach ausgefallene Qualifikationsturnier zur Landkreismeisterschaft im Futsal wird nun am Sonntag, 17. Dezember, ausgetragen.

Da der ursprünglich vorgesehene Spielort für die nähere Zukunft ausgebucht ist, musste Spielleiter Fatih Kayan zusätzlich einen Ersatz-Schauplatz finden. Neue Austragungsstätte ist nun Thannhausen, womit auch die Rolle des Gastgebers auf die ortsansässige TSG übergeht. Turnierbeginn wird um 15 Uhr sein.

Auslosung zur Endrunde ebenfalls später

Mit dieser Neuansetzung ist auch der einst angedachte Termin für die Auslosung der Endrunde um den Sparkassen-Cup nicht länger zu halten. Ursprünglich sollten die Lose am 14. Dezember in Günzburg gezogen werden. Nun sucht Kayan nach einem neuen Termin in der Arbeitswoche vom 18. bis 22. Dezember. Die Festlegung wird unter anderem davon abhängen, wann seine bevorzugte, prominente „Losfee“ einen freien Platz im Terminkalender findet.

Die acht Teams in Thannhausen

Die Einteilung der Gruppen und auch der Spielplan bleiben unterdessen unverändert. Innerhalb der Gruppen spielt „Jeder gegen Jeden“. In Thannhausen treten an:

Gruppe A: TSV Krumbach , TSG Thannhausen , SV Scheppach , TSV Burgau

Gruppe B: Türkiyemspor Krumbach , FC Mindeltal, SpVgg Wiesenbach , SV Unterknöringen

Die Sieger und Zweitplatzierten jeder Gruppe sind startberechtigt für die Endrunde, die am 29. Dezember in der Rebayhalle in Günzburg stattfinden wird.

Die acht Bewerber in Günzburg

Nach demselben Modus wird im anderen Qualifikationsturnier verfahren, das am Samstag, 9. Dezember, in Günzburg ausgespielt wird. Hier spielen:

Gruppe C: FC Günzburg , TSV Offingen , SC Bubesheim , SG Reisensburg-Leinheim

Gruppe D: TGB Günzburg , SG Kötz , VfR Jettingen , VfL Leipheim

Im weiteren Verlauf der Hallen-Spielrunde 23/24 gibt es noch Meisterschaften im Fußball-Kreis Donau (Freitag, 5. Januar 2024, in Nördlingen) sowie im Bezirk Schwaben (Samstag, 13. Januar, in Günzburg). Der schwäbische Meister ist zu einem späteren Zeitpunkt Teilnehmer der Bayerischen Hallenfußball-Meisterschaft.