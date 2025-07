Nistkästen, Naturmemory und nachhaltiges Wissen: Das war beim Gartentag geboten

Nichts ist so schmackhaft, wie die Früchte, die man im eigenen Garten sät, anpflanzt und erntet. Im Kreislehrgarten Krumbach fand kürzlich der Gartentag statt. Den Aktionstag richtete der Günzburger Kreisverband Gartenbau und Landespflege in Kooperation mit der Fachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Günzburg aus. Mehrere Gartenbauvereine waren vor Ort. Der Vorsitzende des Kreisverbandes, Roman Gepperth, kam richtig ins Schwärmen, als er von den Tomaten, die er in seinem Garten anbaut, erzählte. „Sie duften ganz anders als die im Supermarkt, und schmecken tun sie einfach köstlich.“ Überhaupt, meinte auch die Geschäftsführerin Tina Sailer, sei Obst und Gemüse aus dem Garten nicht vergleichbar mit gekauften Waren. Natürlich erfordert es auch viel Arbeit. Aber diese Arbeit sei für den Menschen einfach befriedigend. „Am Abend, nach getaner Tat, sieht man, was man geleistet hat und ist stolz. An der frischen Luft zu sein ist gesund und die Freude an der eigenen Leistung ist Balsam für die Seele“, erzählte Sailer. Sie legt viel Wert darauf, den Menschen klar zu machen, sich besser und gesünder zu ernähren, und das geht mit den Nahrungsmitteln aus dem eigenen Garten auf jeden Fall.

