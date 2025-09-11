Gartenzaun in Krumbach angefahren: Polizei sucht Zeugen

In Krumbach hat ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin einen Gartenzaun beschädigt. Laut Polizeibericht handelt es sich dabei um einen Zaun im Höllgehau. Der Unbekannte oder die Unbekannte fuhr hier im Zeitraum zwischen Dienstagmorgen, 8 Uhr, und Mittwochabend, 18 Uhr, die Umzäunung an. Statt jedoch eine Nachricht zu hinterlassen, fuhr der Fahrer oder die Fahrerin einfach weiter.

Wer hat den Gartenzaun in Krumbach angefahren?

Aufgrund der Spurenlage könnte es sich laut Polizei um ein größeres Fahrzeug, etwa einen Lkw, handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)