Gasthof Diem ausgezeichnet für “GenussKüche”

Ehre für den Gasthof Diem in Krumbach: Inhaber und Küchenchef Johannes Diem wurde in München mit drei Rauten für „Ausgezeichnete GenussKüche“ geehrt – der höchsten Auszeichnung innerhalb des bayerischen Qualitätssiegels. Die feierliche Übergabe fand im Traditionswirtshaus „Der Pschorr“ am Viktualienmarkt statt – überreicht von Ernährungsministerin Michaela Kaniber und Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Bayern.

Wofür die drei Rauten der „GenussKultur“ stehen

Die drei Rauten stehen für herausragende Qualität, gelebte bayerische Gastfreundschaft und konsequent regionale Küche auf höchstem handwerklichem Niveau. Der Gasthof Diem überzeugte mit authentisch-regionaler, gleichzeitig moderner Küche, mit hochwertigen Produkten, gepflegtem Ambiente und einem leidenschaftlich geführten Familienbetrieb.

Ministerin Kaniber würdigte die Betriebe mit den Worten: „Sie schaffen Orte des Miteinanders, der Heimatverbundenheit und des kulinarischen Genusses. Ihre Arbeit zeigt, wie sich Regionalität, Handwerk und Herzlichkeit auf vorbildliche Weise verbinden lassen. Diese Betriebe sind weit über die Grenzen Bayerns hinaus ein Aushängeschild unserer Genusskultur.“

126 bayerische Gaststätten tragen derzeit die Auszeichnung für „GenussKultur“

Mit dem Qualitätssiegel „GenussKüche“ würdigen das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gemeinsam mit dem Dehoga Bayern Gastronomiebetriebe, die in besonderer Weise für eine regionale, saisonale und authentische Küche stehen. Bayernweit tragen aktuell nur 126 Betriebe diese Auszeichnung – mit bis zu drei möglichen Rauten. Johannes Diem zeigte sich bewegt: „Diese Auszeichnung ist eine große Ehre und vor allem eine Bestätigung für unser gesamtes Team. Ohne den täglichen Einsatz und die Leidenschaft meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das nicht möglich gewesen. Mein besonderer Dank gilt auch meiner Familie – für die tatkräftige Unterstützung, das Rückgrat im Alltag und dafür, dass sie immer hinter mir steht. Diese Rauten gehören uns allen.“ (AZ)