Geburtstagsparty in Thannhausen eskaliert: 18-Jähriger fährt 16-Jährigem über den Fuß

Eine Geburtstagsparty in Thannhausen hat am Sonntagmorgen in einer gewalttätigen Auseinandersetzung geendet. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Jahnstraße zwischen 4 und 5 Uhr auf einer privaten Feier zu einem Aufeinandertreffen zweier Gruppen. Die Beamten vermuten eine Beziehungsgeschichte als Hintergrund.
Der 16-Jährige wird in Thannhausen leicht verletzt
So verhielt sich eine Gruppe von hinzugekommenen Personen laut Zeugenaussagen aggressiv gegenüber den Partygästen. Als etwa ein 18-Jähriger gehen wollte, soll er dabei mit seinem Auto über den Fuß eines 16-Jährigen gefahren sein. Dieser sei dadurch leicht verletzt worden. Die Anzeige erfolgte nachträglich bei der Polizeiinspektion Krumbach, teilen die Beamten mit. Der genaue Sachverhalt müsse noch ermittelt werden. (AZ)
