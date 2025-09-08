Icon Menü
Geburtstagsparty in Thannhausen eskaliert: 18-Jähriger fährt 16-Jährigem über den Fuß

Thannhausen

Geburtstagsparty in Thannhausen eskaliert: 18-Jähriger fährt 16-Jährigem über den Fuß

Die Geburtstagsfeier endet Sonntagmorgen mit mindestens einem Verletzten, als zwei Gruppen aufeinandertreffen. Die Polizei vermutet einen Beziehungshintergrund.
    Als die zwei vermutlich verfeindeten Gruppen in Thannhausen aufeinandertreffen, kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung.
    Als die zwei vermutlich verfeindeten Gruppen in Thannhausen aufeinandertreffen, kommt es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolfoto)

    Eine Geburtstagsparty in Thannhausen hat am Sonntagmorgen in einer gewalttätigen Auseinandersetzung geendet. Wie die Polizei mitteilt, kam es in der Jahnstraße zwischen 4 und 5 Uhr auf einer privaten Feier zu einem Aufeinandertreffen zweier Gruppen. Die Beamten vermuten eine Beziehungsgeschichte als Hintergrund.

    Der 16-Jährige wird in Thannhausen leicht verletzt

    So verhielt sich eine Gruppe von hinzugekommenen Personen laut Zeugenaussagen aggressiv gegenüber den Partygästen. Als etwa ein 18-Jähriger gehen wollte, soll er dabei mit seinem Auto über den Fuß eines 16-Jährigen gefahren sein. Dieser sei dadurch leicht verletzt worden. Die Anzeige erfolgte nachträglich bei der Polizeiinspektion Krumbach, teilen die Beamten mit. Der genaue Sachverhalt müsse noch ermittelt werden. (AZ)

