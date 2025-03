Zum Gedenken an einen Thannhauser Primizianten

Geburtstage sind immer Anlass, Glückwünsche auszusprechen. Man telefoniert oder schreibt ein paar Zeilen, wenn man nicht persönlich vorbeikommen kann. Ist jedoch das Geburtstagskind bereits verstorben, gedenkt man seiner bei der heiligen Messe und besucht sein Grab. Geburtstag hätte am 16. März Pfarrer Friedrich Lutz. Es wäre sein 85. Geburtstag. Der Primiziant von Thannhausen im Jahr 1968 starb jedoch bereits mit 70 Jahren und wurde unter großer Anteilnahme in Thannhausen bestattet, allerdings nicht im Priestergrab, sondern im Elterngrab. Geboren im Kriegsjahr 1940, hatte er eine schwere Kindheit, die von Armut und Krankheit überschattet war. Stadtpfarrer Dr. Rupert Heiß ebnete ihm den Weg zu den Benediktinern von St. Ottilien. Dort wurde ihm eine gute schulische Ausbildung ermöglicht. Dort fiel auch die Entscheidung für den Priesterberuf. Gerne wäre er Benediktiner geworden und in die Mission nach Afrika gegangen, aber die Sorge für seine verwitwete Mutter führte ihn ins Priesterseminar nach Dillingen/Donau.

Der Kontakt nach St. Ottilien und zu den Missionaren riss freilich nie ab. 1968 empfing er die Priesterweihe und konnte in Thannhausen seine Primiz feiern. Nach Kaplansjahren in Rain/Lech und Illertissen übernahm er 1973 die Pfarrei Holzheim bei Neu-Ulm. Drei weitere Orte waren seiner Seelsorge anvertraut: Finningen, Reutti und später auch Kadeltshofen. Mit großer Gewissenhaftigkeit nahm er seinen Hirtendienst wahr. Die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente war ihm ein Herzensanliegen. Ein bleibender Eindruck war: "Unser Pfarrer strahlt Freude aus." Mit innerer Freude feierte er die heilige Messe. Die Freude am Glauben prägte auch seine Verkündigung. Daneben galt es, zu bauen und zu renovieren. Die vielfältige Beanspruchung ging nicht spurlos an Pfarrer Lutz vorüber. Gesundheitliche Probleme ließen ihn den Generalvikar bitten, ihm eine leichtere Aufgabe zu übertragen.

Zuletzt wirkte Pfarrer Lutz in Bad Wörishofen

So kam er zunächst nach Weilheim und später nach Bad Wörishofen. In der Stadtpfarrei St. Ulrich hat er eine Wirkungsstätte gefunden, die ihm entsprach. Zur Mithilfe angewiesen, hat er als treuer Mitarbeiter im Weinberg des Herrn in Schlingen, Stockheim und Kirchdorf Gottesdienste gefeiert. 2004 begann dann sein Leidensweg, nachdem bei ihm ein Krebsleiden festgestellt worden war. Immer neue Operationen und Therapien wurden erforderlich. Mit großer Tapferkeit nahm er sein Los an. Alles legte er in Gottes Hände. Sein 40-jähriges Priesterjubiläum konnte er noch feiern und zuletzt den 70. Geburtstag. Am 2. Adventsonntag wollte er nach längerem Krankenhausaufenthalt wieder den Gottesdienst in Bad Wörishofen St. Ulrich übernehmen, aber bereits am 15. November 2010 starb Pfarrer Friedrich Lutz im Krankenhaus Memmingen. (gsch)