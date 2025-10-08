Geförderter Glasfaserausbau in Krumbach kommt voran

Die Stadt Krumbach berichtet erfreut, dass der Glasfaserausbau im Rahmen der Gigabitrichtlinie weiter voranschreitet. Ziel sei es, eine zukunftssichere digitale Infrastruktur zu schaffen und bisher unterversorgte Haushalte zuverlässig mit leistungsfähigem Internet anzubinden. In einigen Ortsteilen von Krumbach ist der Ausbau bereits abgeschlossen, etwa in Billenhausen und Hirschfelden. Aktuell werden ausgewählte Adressen in Niederraunau bearbeitet, Hohenraunau und Attenhausen folgen in einem nächsten Schritt. Wie nun Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Anschluss kommen, wenn sie im Gebiet des geförderten Ausbaus liegen, das hat die Stadt Krumbach zusammengestellt.

Was bedeutet geförderter Glasfaserausbau? Der Freistaat Bayern finanziert über das Förderprogramm der Gigabitrichtlinie gemeinsam mit der Stadt Krumbach die Wirtschaftlichkeitslücke des Ausbau-Partners, im Fall Krumbach und Umgebung ist dies die Telekom.

Welche Adressen fallen in den geförderten Ausbau? Rund 800 Adressen im Bereich Krumbach, die aktuell mit weniger als 30 Mbit/s Datengeschwindigkeit im Download versorgt sind. Diese Adressen wurden vor dem Projektstart im Rahmen eines Markterkundungsverfahrens definiert. Eine Karte mit den betroffenen Gebieten gibt es auf der Internetseite der Stadt Krumbach. Betroffen sind Ortsteile und Randgebiete. In Niederraunau sind es auch noch einige Einzeladressen innerhalb des Ortsgebiets.

Der Hausanschluss ist beim geförderten Glasfaserausbau kostenfrei

Ist der Hausanschluss im geförderten Bereich kostenfrei? Ja, wenn die Adresse im geförderten Bereich liegt, ist der Glasfaser-Hausanschluss kostenfrei. Eine Vertragsbuchung ist zunächst nicht notwendig. Eine Online-Buchung des Anschlusses ist Grundvoraussetzung auf der Telekomwebseite: www.telekom.de/glasfaser. In wenigen Einzelfällen können auch angrenzende Gebäude an förderfähige Adressen als sogenannter „Beifang“ angeschlossen werden. Letzteres ist allerdings an eine Vertragsbuchung gebunden. Die Prüfung erfolgt dann durch die Telekom.

Wie kann ich einen Anschluss buchen? Buchungen sind über www.telekom.de/glasfaser möglich. Mit Abschluss eines Glasfaser-Vertrags – auch wenn das bei einem Kooperationspartner der Telekom geschieht - wird der kostenfreie Hausanschluss automatisch berücksichtigt. Wichtig dabei: Die Online-Registrierung ist Voraussetzung dafür, dass die Leitungen bis auf das Privatgrundstück gelegt werden können.

Wie das Glasfaserkabel ans Haus kommt

Werden Straßen oder Vorgärten aufgerissen? Wie erfolgt die Verlegung im Haus? In der Regel wird ein schmaler Kabelgraben (etwa 15 Zentimeter breit, 30 Zentimeter tief) mithilfe eines Löffelbaggers oder einer Handschachtung bis zum Gebäude hin gegraben. Für längere Distanzen wird eine Erdrakete genutzt. Die beauftragte Baufirma stimmt die jeweilige Vorgehensweise stets mit den Eigentümerinnen und Eigentümern ab. Sind bereits Leerrohre vorhanden, können diese in der Regel direkt genutzt werden.

Wie geht es weiter, sobald die Leitungen gelegt wurden? Der Vertragspartner kontaktiert die Grundstückseigentümer, sobald die Glasfaserleitungen in die Leerrohre eingeblasen und die Glasfaserdosen im Haus installiert wurden. Ab diesem Zeitpunkt ist der Glasfaseranschluss nämlich nutzbar und der gebuchte Vertrag tritt in Kraft. Über das Glasfaserportal im Internet kann dann eingesehen werden, welchen Status der eigene Auftrag hat und wann eventuell noch ein Techniker kommen muss.

Wann bekommen Haushalte im nicht geförderten Bereich Glasfaser? Ein genauer Ausbauzeitpunkt für den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom steht der Stadt Krumbach zufolge noch nicht fest. Vor Baubeginn werde rechtzeitig informiert. Buchungen eines Anschlusses seien dann noch kurzfristig jederzeit möglich – auch über die Kooperationspartner der Telekom.

Ist der Anschluss im eigenwirtschaftlichen Ausbau auch kostenfrei? Ja. Auch hier sei der Glasfaser-Hausanschluss für Eigentümerinnen und Eigentümer kostenfrei. Voraussetzung sei der Abschluss eines Glasfaservertrags. Die Installation der Glasfaserdose (Standardmontage) sei ebenfalls ohne zusätzliche Kosten möglich.

Um die Zeit bis zum Ausbau zu überbrücken könne man seine Tarifoptionen beim eigenen Anbieter prüfen lassen, rät die Stadtverwaltung. Häufig lasse sich durch einen Übergangstarif auch über Kupferleitungen noch eine höhere Bandbreite erzielen, bis Glasfaser verfügbar sei. (AZ mit adö)