Unbekannte haben in Thannhausen einen Geldspielautomaten aufgehebelt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat am Sonntag zwischen 8 und 13 Uhr in einer Gaststätte in der Edmund-Zimmermann-Straße. Der oder die Täter entwendetenlaut Polizei zwei Kassen mit Münzgeld im unteren vierstelligen Wert. Ein weiterer Automat wurde nicht angegangen. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)

Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zeugenhinweis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis