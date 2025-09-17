Gemeinderat Aichen genehmigt Vorentwurf: 5.700 Solarmodule auf etwa sechs Fußballfeldern

Mit nur drei Gegenstimmen und einer Mehrheit des Rates wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Aichen der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Obergessertshausen II“ – allerdings mit Änderungen und Ergänzungen.
Aichen
