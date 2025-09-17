Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Gemeinderat Aichen genehmigt Vorentwurf: 5.700 Solarmodule auf etwa sechs Fußballfeldern

Aichen

Gemeinderat Aichen genehmigt Vorentwurf: 5.700 Solarmodule auf etwa sechs Fußballfeldern

In der September-Sitzung genehmigt der Rat den Vorentwurf für eine Photovoltaikanlage mit über 5.700 Modulen. Die Region eigne sich besonders dafür, so die Firmen.
Von Josef Jäger
    • |
    • |
    • |
    Schon vor zwei Jahren stellte Bürgermeister Alois Kling ein Konzept zur Errichtung eines Solarparks in Obergessertshausen vor.
    Schon vor zwei Jahren stellte Bürgermeister Alois Kling ein Konzept zur Errichtung eines Solarparks in Obergessertshausen vor. Foto: Christophe Gateau, dpa (Symbolbild)

    Mit nur drei Gegenstimmen und einer Mehrheit des Rates wurde in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Aichen der Vorentwurf zum Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Obergessertshausen II“ – allerdings mit Änderungen und Ergänzungen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden