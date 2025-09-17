Aichen Gemeinderat Aichen genehmigt Vorentwurf: 5.700 Solarmodule auf etwa sechs Fußballfeldern

In der September-Sitzung genehmigt der Rat den Vorentwurf für eine Photovoltaikanlage mit über 5.700 Modulen. Die Region eigne sich besonders dafür, so die Firmen.