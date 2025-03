Die Fußwallfahrt nach Matzenhofen wird zum Selbstläufer

Aus der Not der Einschränkungen während der Pandemie geboren, hat sich die Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft Breitenthal im Laufe der vergangenen Jahre zu einem Selbstläufer entwickelt, der guten Zuspruch bei den Gläubigen findet. Damals hat sich Dekan Klaus Bucher Gedanken gemacht, wie er seinen Gemeindemitgliedern auf der Suche nach Gemeinschaft und Halt im Glauben Unterstützung schenken kann. Ein probates Mittel dafür erschien ihm die Wiederentdeckung der heimischen Wallfahrtsorte, um so den Glauben buchstäblich „unter die Füße zu nehmen“. Seine Idee, eine Wallfahrt in den Gefilden des Schwäbischen Barockwinkels umzusetzen, stieß bei den verantwortlichen Mitgliedern des Pastoralrates sofort auf offene Ohren. So machten sich im April 2022 die Gemeindemitglieder der Pfarreiengemeinschaft zum ersten Mal auf den gemeinsamen Weg zur Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ in Matzenhofen, die im angrenzenden Landkreis Neu-Ulm liegt.

