Maria Vesperbild: Georg Gänswein ist zu Gast im bekannten Wallfahrtsort

Der 67-jährige langjährige Privatsekretär Papst Benediks XVI. hat eine besondere Verbindung zu Vesperbild.

Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., war an Mariä Himmelfahrt zu Gast im bekannten Wallfahrtsort Maria Vesperbild. Gänswein und Vesperbild - das ist eine besondere Beziehung. Der Titularerzbischof war in den vergangenen Jahren bereits mehrfach dort zu Gast. Weit mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher sind am Dienstagabend nach Ziemetshausen gekommen.

Gänswein beim Einzug zum Pontifikalamt. Foto: Peter Bauer

Das Verhältnis zwischen Gänswein und dem aktuellen Papst Franziskus gilt bekanntlich als angespannt. Gänswein wurde nach der Veröffentlichung seines Buches "Nichts als die Wahrheit", in dem er seine Zeit mit Benedikt XVI. schildert und Einblicke in das Innenleben des Vatikans gibt, von Franziskus in seiner Freiburger Heimat versetzt. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart hatte aber bereits im Vorfeld des Himmelfahrtstages angekündigt, dass all dies in Vesperbild allenfalls ganz am Rande eine Rolle spielen werde. Am 15. August stehen in Vesperbild das Pontifikalamt und die Lichterprozession im Mittelpunkt. Vor dem Pontifikalamt gab es die Gelegenheit, Bücher von Gänswein mit einer Widmung versehen zu lassen.

Nachmittags signierte Gänswein sein Buch. Foto: Peter Bauer

