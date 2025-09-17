Zwischen innerer Uhr und buntem Teller: Krumbach sucht das Rezept für ein gesundes Leben

Mit einem Zitat von Sebastian Kneipp eröffnete Krumbachs dritter Bürgermeister Klemens Ganz am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte die offiziellen Krumbacher Gesundheitswochen: „Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen.“ Ganz erinnerte an die Ursprünge des Formats: Bereits 2005 habe es die Leitbilddiskussion gegeben, sich als Gesundheitsstandort zu positionieren. Aus der ersten „Vitalwoche“ im Jahr 2009 sei eine feste Veranstaltungsreihe geworden. Bis zum 27. September stehen heuer 54 Angebote in 16 Tagen auf dem Programm.
Krumbach
