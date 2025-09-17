Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Gesundheitswochen in Krumbach: Tips für mehr Gesundheit und Wohlbefinden

Krumbach

Zwischen innerer Uhr und buntem Teller: Krumbach sucht das Rezept für ein gesundes Leben

Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit. Bei der Eröffnung der Krumbacher Gesundheitswochen wurde spürbar, wie sehr das Thema jeden Einzelnen betrifft.
Von Oliver Wolff
    • |
    • |
    • |
    Mit Vorträgen zu Stress, Schichtarbeit, Ernährung und finanzieller Vorsorge starteten die Krumbacher Gesundheitswochen. Von links: Dr. Roland Schmid, Magdalene Burghold, Sabine Turek, Brunhilde Schweiger und Klemens Ganz.
    Mit Vorträgen zu Stress, Schichtarbeit, Ernährung und finanzieller Vorsorge starteten die Krumbacher Gesundheitswochen. Von links: Dr. Roland Schmid, Magdalene Burghold, Sabine Turek, Brunhilde Schweiger und Klemens Ganz. Foto: Oliver Wolff

    Mit einem Zitat von Sebastian Kneipp eröffnete Krumbachs dritter Bürgermeister Klemens Ganz am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Schwaben Mitte die offiziellen Krumbacher Gesundheitswochen: „Wer keine Zeit für seine Gesundheit hat, wird später viel Zeit für seine Krankheiten brauchen.“ Ganz erinnerte an die Ursprünge des Formats: Bereits 2005 habe es die Leitbilddiskussion gegeben, sich als Gesundheitsstandort zu positionieren. Aus der ersten „Vitalwoche“ im Jahr 2009 sei eine feste Veranstaltungsreihe geworden. Bis zum 27. September stehen heuer 54 Angebote in 16 Tagen auf dem Programm.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden