Ganz überrascht war Gertrud Steinle aus Mindelzell, als sie erfahren hat, dass sie die Gewinnerin des Bilderrätsels unserer Zeitung ist. Am Mittwoch erhielt die 69-Jährige den Anruf, dass sie die Glückliche ist und 1000 Euro gewonnen hat. „Der 22. scheint einfach mein Glückstag zu sein“, sagt sie, „Sowohl mein Mann, als auch mein ältester Sohn, und ich selbst haben an einem 22. Geburtstag. Und nun habe ich auch noch das Bilderrätsel am 22. Oktober gewonnen.“

Die 69-Jährige weiß schon, wofür sie die 1000 Euro ausgeben wird. „Heute in sieben Monaten ist mein 70. Geburtstag. Da will ich eine große Feier für Freunde und Familie ausrichten.“ Gäste werden wohl genügend kommen, immerhin hat Steinle sieben Enkel. „Die Jüngste hat auch das heutige Bilderrätsel ebenfalls erraten“, sagt die Oma und lacht, „Denn, wenn die Kleine mit ihren fünf Jahren krank ist, macht ihr die Mama immer eine Hühnersuppe. Das war das Lösungswort.“

Das Lösungswort „Hühnersuppe“ brachte den Erfolg beim Kombinieren und Kassieren

Mit ihrer Enkelin hat sie gerade im Garten gespielt, als der Anruf unserer Zeitung am Nachmittag kam. „Ich hätte nicht damit gerechnet, an diesem Tag zu gewinnen“, gibt sie zu, „Daher habe ich mein Telefon nicht in Reichweite gehabt. Aber mein Mann ist zum Glück rangegangen.“ Dieser wird in sieben Monaten ebenfalls von dem unerwarteten Gewinn profitieren – immerhin gibt Steinle die 1000 Euro mit ihrer Geburtstagsfeier für die ganze Familie aus.