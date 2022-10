Thannhausen

vor 34 Min.

Gospelkonzert berührt das Publikum in Thannhausen

Plus Das Publikum in der Stadtpfarrkirche war begeistert vom Gospelkonzert in Thannhausen. Die Musik hatte klare Botschaften an die Zuhörerinnen und Zuhörer.

Von Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Begeistert nicht allein von den musikalischen Darbietungen zeigte sich das Publikum des Gospel- und Worship-Konzerts in der Stadtpfarrkirche Thannhausen. Der Applaus am Ende des Konzerts war kräftig, viele Konzertbesucher blieben aber eigens noch vor Ort, um den musikalischen Akteuren ihre Bewegtheit mitzuteilen. Die Besucher hatten gute Musik in einer überzeugenden Aufführung gehört. Aber diese Musik war mehr als nur Musik. Sie wurzelt in einem tief empfundenen Glauben und gibt während der Aufführung ihr Potenzial an Kraft, Hoffnung und Lebensfreude an das Publikum weiter.

