Neue Details zum Batteriegroßspeicher in Krumbach: Kapazität, Kosten und mehr

Das Unternehmen Green Flexibility aus Kempten entwickelt, baut und betreibt Großspeicher für Strom. Diese können erneuerbare Energie aufnehmen, wenn sie im Überfluss vorhanden ist. Und sie abgeben, wenn Mangel im Netz herrscht. Genau eine solche Anlage soll, wie berichtet, nach Krumbach kommen. Die Weichen dafür wurden im städtischen Bauausschuss gestellt. Das Unternehmen selbst teilt jetzt einige Details zum Projekt mit: Eine 25 MWh-Großspeicheranlage soll es werden. Laut eigenen Angaben investiert Green Flexibility rund zehn Millionen Euro in die regionale Energieinfrastruktur. Um lokale Netzengpässe zu berücksichtigen, wurde gemeinsam mit dem Netzbetreiber eine netzneutrale Fahrweise abgestimmt.

