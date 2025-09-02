Icon Menü
Green Flexibility plant Batteriegroßspeicher in Krumbach: Kosten, Kapazität & Vorteile

Krumbach

Neue Details zum Batteriegroßspeicher in Krumbach: Kapazität, Kosten und mehr

Das Unternehmen Green Flexbility aus Kempten plant aktuell zwei Großspeicheranlagen im südlichen Landkreis. Wer wie von den Projekten profitiert.
Von Sophia Huber und Michael Kerler
    • |
    • |
    • |
    Ein Modell der Planung für die Batteriegroßspeicheranlage in der Nordstraße in Krumbach.
    Ein Modell der Planung für die Batteriegroßspeicheranlage in der Nordstraße in Krumbach. Foto: Green Flexibility

    Das Unternehmen Green Flexibility aus Kempten entwickelt, baut und betreibt Großspeicher für Strom. Diese können erneuerbare Energie aufnehmen, wenn sie im Überfluss vorhanden ist. Und sie abgeben, wenn Mangel im Netz herrscht. Genau eine solche Anlage soll, wie berichtet, nach Krumbach kommen. Die Weichen dafür wurden im städtischen Bauausschuss gestellt. Das Unternehmen selbst teilt jetzt einige Details zum Projekt mit: Eine 25 MWh-Großspeicheranlage soll es werden. Laut eigenen Angaben investiert Green Flexibility rund zehn Millionen Euro in die regionale Energieinfrastruktur. Um lokale Netzengpässe zu berücksichtigen, wurde gemeinsam mit dem Netzbetreiber eine netzneutrale Fahrweise abgestimmt.

