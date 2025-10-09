Laut, humorvoll und mit Herz: Grimme Online Award für die „Barrierebrecher“ aus Ursberg

Das inklusive Social-Media-Team „Barrierebrecher“ des Dominikus-Ringeisen-Werks ist mit dem Grimme Online Award 2025 ausgezeichnet worden. Im Colosseum Theater in Essen erhielten sie den Preis in der Kategorie „Wissen und Bildung“. Die Laudatio hielt Schauspieler André Dietz, der selbst Vater einer Tochter mit Behinderung ist.

„Die Barrierebrecher lassen auf ihren Kanälen Menschen mit Behinderung zu Wort kommen. Sie schaffen Aufmerksamkeit für Themen, die oft übersehen werden“, betonte Dietz in seiner Rede. „Sie nutzen ihre Stimme – laut, humorvoll und mit Herz. Damit zeigen sie, wie echte Teilhabe geht.“ Für seine Tochter, die nicht sprechen könne, sei er sozusagen das Sprachrohr. Als Optimist habe er das Gefühl, dass es mit Inklusion vorangehe. Authentisch bewerten könnten das allerdings nur die Betroffenen selbst. Und genau denen böten die Barrierebrecher eine Plattform, für ihre Geschichten, ihre Kämpfe, ihre Perspektiven.

Barrierebrecher aus Ursberg gewinnen Grimme Online Award in Essen

Auch die Jury fand klare Worte: Mit ihrem Format füllen die Barrierebrecher nicht nur eine publizistische Lücke für ein Thema, das in der Branche bisher kaum beachtet werde. Sie lösen mit beeindruckender Reichweite und schonungslosen Einblicken ein echtes Umdenken aus – und durchbrechen damit im wahrsten Sinne des Wortes Barrieren.

Helmut Wieser, Mitglied des Barrierebrecher-Teams, zeigte sich bei der Preisverleihung in Essen überwältigt von der Ehrung: „Ich bin fast sprachlos. Dieser Preis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Uns liegt sehr viel daran, dass Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft sichtbar werden. Viele erfahren im Alltag Diskriminierung oder werden übersehen. Wir möchten das ändern und Menschen sensibilisieren.“ Michael Stadler, Initiator des von der Aktion Mensch geförderten Projekts, ergänzte: „Über vermeintliche Schwächen öffentlich zu sprechen, braucht viel Mut, vor allem, wenn das im Internet passiert. Noch vor wenigen Jahren hätte niemand gedacht, dass dieses Projekt so viel Interesse und Zuspruch erfährt.“

Barrierebrecher aus Ursberg beeindrucken mit Instagram-Format

Auf ihren Social-Media-Kanälen lassen die Barrierebrecher Menschen mit Behinderung selbst zu Wort kommen. Besonders eindrucksvoll ist dabei das Format „Was ist deine Behinderung?“ Darin berichten Menschen offen und teils aufrüttelnd über ihre Behinderung und ihre Wünsche an die Gesellschaft. Die Einsendungen kommen mittlerweile aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Binnen weniger Monate erreichte der Instagram-Kanal damit mehr als 45.000 Follower. Mit dem Grimme Online Award erhält das Projekt eine der renommiertesten Auszeichnungen für publizistische Qualität im deutschsprachigen Raum. Es ist nicht die erste Auszeichnung, die das Team gewonnen hat: im vergangenen Jahr erhielten die Barrierebrecher bereits den CBP-Digitalpreis verliehen.

Auch unsere Redaktion haben die Barrierebrecher schon bei Recherchen zum Thema Inklusion unterstützt, zuletzt bei der Suche nach barrierearmen Ausflugszielen im Landkreis Günzburg. Nach der feierlichen Übergabe des Awards formulierte Helmut Wieser, der selbst eine Lernbehinderung hat, einen Wunsch: „Für mich ist dieses Format ein echter Mehrwert. Ich lerne damit ganz besondere Menschen und ihre Geschichten kennen. In der Gesellschaft wünsche ich mir ein Umdenken und mehr Respekt, Anerkennung und Toleranz für Menschen mit Behinderung. Das sollte uns alle verbinden." (AZ)