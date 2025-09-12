Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Grüner Lkw reißt Poller am Krumbacher Marktplatz um: Polizei sucht Zeugen

Krumbach

Vollständig herausgerissen: Wer ist gegen den Poller am Krumbacher Marktplatz gekracht?

Ein Fahrzeug fährt am Marktplatz einen Betonpoller um und flüchtet. Doch die hinterlassenen Spuren könnten schnell zum Täter oder zur Täterin führen.
    • |
    • |
    • |
    Ein schöner Anblick, das historische Rathaus am Krumbacher Marktplatz. Beim Fahren sollte es einen trotzdem nicht ablenken.
    Ein schöner Anblick, das historische Rathaus am Krumbacher Marktplatz. Beim Fahren sollte es einen trotzdem nicht ablenken. Foto: Monika Leopold-Miller (Archivfoto)

    Donnerstagnacht hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Betonpoller am Krumbacher Marktplatz heftig angefahren. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich wahrscheinlich um einen Lkw, der im Zeitraum von 1 bis 6 Uhr in der Stadtmitte fuhr.

    Den Poller am Krumbacher Marktplatz riss es vollständig aus dem Boden

    Der Fahrer oder die Fahrerin krachte so heftig an den Betonpoller, dass dieser dabei vollständig aus dem Fundament gerissen wurde. Statt eine Nachricht zu hinterlassen oder sich bei der Polizei zu melden, fuhr der Täter oder die Täterin einfach weiter. Aufgrund der Spuren vermuten die Beamten, dass es sich um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen grünen Lkw, handelte.

    Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden von den Beamten gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden