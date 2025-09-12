Vollständig herausgerissen: Wer ist gegen den Poller am Krumbacher Marktplatz gekracht?

Donnerstagnacht hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Betonpoller am Krumbacher Marktplatz heftig angefahren. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich wahrscheinlich um einen Lkw, der im Zeitraum von 1 bis 6 Uhr in der Stadtmitte fuhr.

Den Poller am Krumbacher Marktplatz riss es vollständig aus dem Boden

Der Fahrer oder die Fahrerin krachte so heftig an den Betonpoller, dass dieser dabei vollständig aus dem Fundament gerissen wurde. Statt eine Nachricht zu hinterlassen oder sich bei der Polizei zu melden, fuhr der Täter oder die Täterin einfach weiter. Aufgrund der Spuren vermuten die Beamten, dass es sich um ein größeres Fahrzeug, eventuell einen grünen Lkw, handelte.

Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden von den Beamten gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)