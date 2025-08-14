Icon Menü
„Grundschule Krumbach: Wird der Neubau rechtzeitig zum Schulstart bezugsfertig?“

Krumbach

Grundschule Krumbach: Wird der Bau zum neuen Schuljahr bezugsfertig?

Fünf Millionen Euro umfasst das Schulneubaukonzept mit Sanierung an der Grundschule Krumbach. Wie weit die Arbeiten inzwischen gediehen sind.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Der Anbau der Grundschule Krumbach ist eigentlich fertig. Allerdings fehlen noch gewisse Betriebserlaubnisse. Das Außengelände wird erst im Frühjahr 2026 fertig werden.
    Der Anbau der Grundschule Krumbach ist eigentlich fertig. Allerdings fehlen noch gewisse Betriebserlaubnisse. Das Außengelände wird erst im Frühjahr 2026 fertig werden. Foto: Mira Herold-Baer

    Es sind Sommerferien, doch trotzdem war auf dem Gelände der Krumbacher Grundschule dieser Tage noch etwas los. Mehrere Handwerkerfahrzeuge parkten auf dem Schulhof. Kein Wunder, befindet sich doch ein Teilneubau der Grundschule mit Sanierung anderer Schulteile in den letzten Zügen. Können die Schulkinder im neuen Schuljahr ab September dann die neuen Räume nutzen? Mit 517 Schülerinnen und Schülern an der Schule plant das Schulamt für das neue Schuljahr. Die Redaktion fragte nach bei Stadtbaumeister Tobias Handel.

