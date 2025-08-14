Grundschule Krumbach: Wird der Bau zum neuen Schuljahr bezugsfertig?

Es sind Sommerferien, doch trotzdem war auf dem Gelände der Krumbacher Grundschule dieser Tage noch etwas los. Mehrere Handwerkerfahrzeuge parkten auf dem Schulhof. Kein Wunder, befindet sich doch ein Teilneubau der Grundschule mit Sanierung anderer Schulteile in den letzten Zügen. Können die Schulkinder im neuen Schuljahr ab September dann die neuen Räume nutzen? Mit 517 Schülerinnen und Schülern an der Schule plant das Schulamt für das neue Schuljahr. Die Redaktion fragte nach bei Stadtbaumeister Tobias Handel.

