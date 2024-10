Halloween in Krumbach: Dieser Garten ist zum Gruseln

„Halloween ist für mich ein großer Spaß“, erzählt Silke Weilbach im Vorgarten in der Unteren Gänshalde 1 in Krumbach. Sie hat diesen zu einem schaurig schönen „Gruselgarten“ verwandelt. Überall starren den Betrachter Totenköpfe an und kleine Grabsteine sind im Garten verteilt. Spinnweben wehen an den Bäumen im Wind. Fette Spinnen sitzen in den Sträuchern. Pünktlich zur Dämmerung gehen die Lichter an. Die Augen des am Baum aufgehängten Skelettes leuchten schaurig rot, die Grabsteine und das selbst gemachte große Spinnennetz werden in grünes und rotes Licht getaucht. Skelettarme recken aus dem Boden und Spukgespenster hängen in einem großen Ahornbaum.

Silke Weilbach ist ein großer Halloween-Fan. Foto: Tanja Hille

Seit sieben Jahren, ab Anfang Oktober dekoriert Silke Weilbach zusammen mit ihrer Nachbarin Alexandra Schwanbeck den Garten des Mehrfamilienhauses. Dabei wird mit Pappmaschee, Bettlaken, Plastiktüten, Jutesäcke, Seilen und Ketten, zu den zugekauften Halloween-Artikeln, an einer „Gruseldekoration“ gebastelt. Silke Weilbach und Alexandra Schwanbeck heißen Kinder und Erwachsene herzlich willkommen, den Garten anzuschauen und dort ein paar gruselige Momente zu erleben. Am 31. Oktober, an Halloween, gibt es für die Kinder auch „Süßes oder Saures“, „Candies, so wie in Amerika“, weiß Silke Weilbach, deren Großeltern aus Amerika stammen.

Schaurig schöne Halloween-Dekoration im Vorgarten. Foto: Tanja Hille