Das sagt Christoph Schmid (SPD) zum Bahnausbau Ulm-Augsburg

Plus Wir haben bei den Landtags- und Bundestagsabgeordneten nachgehakt: Wie stehen sie zum Bahnausbau Ulm-Augsburg und welchen Vorteil sehen sie für ihren Wahlkreis?

Welchen Vorteil sehen Sie durch den Ausbau der ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg für die Landkreise Günzburg und Neu-Ulm?



Christoph Schmid: Durch den Ausbau der ICE-Strecke werden nicht nur überörtliche Verbindungen im Deutschlandtakt gestärkt, es werden sich durch die zusätzlichen Gleise auch mehr Möglichkeiten für den Nahverkehr ergeben. Generell begrüße ich jegliche Modernisierung der Bahninfrastruktur zur Stärkung des Bahnverkehrs vor Ort.