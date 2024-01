Günzburg

Handlanger von Liebesbetrügern verurteilt: Er stellte sein Konto bereit

Schon im Jahr 2020 gingen Zahlungen von Frauen auf dem Konto des Angeklagten ein. Er soll das Geld an einen Unbekannten namens "Santos" weitergegeben haben.

Plus Auf das Konto eines Nigerianers aus dem Landkreis Günzburg flossen Tausende Euro von Love-Scamming-Opfern. Die Neuauflage des Prozesses endet mit einem Urteil.

Der Schaden geht in die Millionen. Immer wieder geraten Männer und Frauen in die Fänge skrupelloser Gauner. Sie täuschen den Opfern Liebesbeziehungen vor, die nur im Internet bestehen. Und trotzdem werden an vermeintliche Partner oder Partnerinnen im Ausland Tausende Euro gezahlt, die oft über Kontos von Mittätern laufen. Einer dieser Männer, ein Nigerianer aus dem südlichen Landkreis, musste sich jetzt wegen Geldwäsche vor dem Günzburger Amtsgericht verantworten. Zumindest theoretisch, denn zum Prozess war er nicht gekommen.

Das Verfahren war schon einmal im Günzburger Gericht angesetzt

Die Vorgeschichte dieses Verfahrens liegt bereits mehrere Jahre zurück. Der Angeklagte hatte schon 2020 mehrfach Geld von Opfern auf sein Postbank-Konto erhalten, insgesamt laut den Ermittlungen etwas mehr als 14.000 Euro. Diese Beträge wurden abgehoben und an einen Unbekannten namens "Santos" weitergegeben. Es handelte sich um einen angeblichen Bekannten des Nigerianers in Italien, der ihm dort als Flüchtling geholfen haben soll. Doch dahinter steckte ein Liebesbetrüger. Die Verhandlung wegen Geldwäsche bei Richterin Julia Lang wurde 2021, wie berichtet, ausgesetzt, denn Verteidiger Guntram Marx (Krumbach) hatte Ermittlungsmängel beklagt.

