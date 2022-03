Ärzte der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach streiken

Weil sie bessere Arbeitsbedingungen fordern, haben sich Ärztinnen und Ärzte der Kreiskliniken Günzburg und Krumbach beim bundesweiten Warnstreik beteiligt.

Der Marburger Bund hat die Ärzte der kommunalen Krankenhäuser am 31. März zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Auch die Ärztinnen und Ärzte der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach schließen sich am Donnerstagmittag an.

Ärzte streiken vor Krumbacher Kreisklinik in der Mittagspause

In Krumbach fand gegen 12.30 Uhr eine Versammlung vor der Klinik statt. Die betroffenen Ärzte streikten für etwa eine Stunde. Was sie genau forderten, lesen Sie bald auf unserer Homepage.