Günzburg, Krumbach

vor 1 Min.

Ärzte streiken vor Kreiskliniken Günzburg-Krumbach und sind am Limit der Belastbarkeit

Vor der Klinik in Krumbach haben Ärzte am Donnerstagmittag gestreikt.

Plus Lautstark aufmerksam gemacht haben Ärzte auf ihre drohende Überlastung bei der Arbeit an Kliniken. Das fordern die Streikenden in der Mittagspause vor der Klinik Krumbach.

Von Annegret Döring

Der Marburger Bund hat die Ärzte der kommunalen Krankenhäuser am 31. März zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen. Auch die Ärztinnen und Ärzte der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach schließen sich am Donnerstagmittag an. In Krumbach nutzen Ärztinnen und Ärzte ihre Mittagspause, um ihren Forderungen vor der Kreisklinik Gehör zu verschaffen. Sie haben sich Plakate auf Brust und Rücken geklebt und blasen unter der FFP2-Maske in Trillerpfeifen.

