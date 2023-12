Günzburg/Krumbach

Extremist und Staatsanwaltschaft legen Berufung gegen Urteil ein

Plus Ein selbst ernannter Märtyrer aus dem südlichen Landkreis will nicht ins Gefängnis und akzeptiert ein Urteil des Amtsgerichts nicht. Wie geht es jetzt weiter?

Von Oliver Wolff

Ein Extremist aus dem südlichen Landkreis Günzburg ist kürzlich vom Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden, unter anderem wegen Nötigung und schwerer Körperverletzungen (wir berichteten). Doch das Urteil ist nicht rechtskräftig. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft haben Berufung eingelegt, das teilt das Amtsgericht Günzburg auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Wie geht es nun weiter?

Morddrohung mit Bezug auf Hamas-Terror gegen Israel

Beim Täter handelt es sich um einen deutschen Staatsbürger, der offenkundig mit der Scharia und anderen extremistischen Auslegungen des Islam sympathisiert. Er soll eine Zeugin in einem Krumbacher Laden mit dem Tod bedroht haben. Unter anderem mit den Worten: Sie solle an die Opfer des Musikfestivals in Israel denken, so etwas könne auch ihr passieren. Sie solle froh sein, dass im Laden Kameras sind, so der Extremist. Mit dem Ruf "Allahu akbar" (übersetzt "Gott ist am größten") soll er von dannen gezogen sein.

