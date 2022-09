Gleisarbeiten zwischen Günzburg und Krumbach: Hier halten Ersatzbusse

Am Donnerstag und Freitag kommt es auf der Bahnstrecke Günzburg–Mindelheim zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Es fahren Busse statt Züge.

Erneut kommt es auf der Bahnstrecke Günzburg–Mindelheim zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Das teilt die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Aufgrund von Gleisarbeiten zwischen Günzburg und Krumbach kommt es von Donnerstag, 15. September, bis Freitag, 16. September (jeweils von etwa 19.30 Uhr bis 24 Uhr), zu Schienenersatzverkehr im Regionalverkehr.

Der Schienenersatzverkehr fährt zwischen Günzburg und Krumbach

Der Ersatzbus hält an den Haltestellen Krumbach, Billenhausen, Hirschfelden, Neuburg an der Kammel, Ellzee, Ichenhausen, Hochwang, Kleinkötz, Wasserburg und Günzburg in beiden Richtungen.

Weitere Informationen finden Reisende im Internet unter: www.bahn.de/streckenagent. (AZ)

