"Jugend forscht": Diese Projekte sind im Kreis Günzburg weiter

Fast alle Projekte im Kreis Günzburg schaffen es beim Regionalwettbewerb von "Jugend forscht" auf die vorderen Plätze. In Krumbach gibt es gleich zwei Gewinner.

Thermochromie, Moose und Bio-Benzin: Gleich mehrere Schülerinnen und Schüler aus der Region haben beim diesjährigen "Jugend forscht"-Wettbewerb mit spannenden Projekten und Forschungen teilgenommen. Und die Tüftelei hat sich gelohnt. Einige Gruppen landeten in oberen Rängen. Besonders überzeugt war die Jury von zwei Projekten aus Krumbach. Der Regionalwettbewerb Augsburg fand unter dem Motto „Zufällig genial“ am 24. und 25. Februar digital statt.

Jugend forscht: Krumbacher gewinnen zwei erste Plätze

Gleich drei Projekte gab es von Schülerinnen und Schülern des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach: Zwei der drei Projekte haben einen ersten Platz belegt, ein weiteres Chemie-Experiment den zweiten Platz. Die beiden Gewinnergruppen, die nun am Landeswettbewerb teilnehmen dürfen: Dominik Kanzler und Jonathan Leopold, die im Fachbereich Biologie über Waldbodenmoose forschten sowie Lea Müller, Kim Kraus und Domenico Trombetta, die nach der Ursache für die Farbänderung einer sogenannten „Tetraiodobismutat-Lösung“ suchten.

Manuel Schmitt und Katharina Jäger vom SKG landeten mit ihrem Projekt auf dem zweiten Platz im Fachbereich Chemie.

Ebenfalls über einen zweiten Platz im Bereich Biologie in der jüngeren Kategorie "Schüler experimentieren" können sich Sophia Knoblich, Stefania Rosca und Fiona Köhntop vom Maria-Ward-Gymnasium Günzburg freuen. Sie forschten über "Pantoffeltierchen".

Die nächste Runde von Jugend forscht findet ebenfalls virtuell statt

Einen dritten Preis gab es für Lorenz Schnitzler und Cedric Papst von der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg. Sie traten mit ihrem Projekt "Bio-Benzin" bei "Schüler experimentieren" an.

Die Qualität der insgesamt 44 eingereichten Projekte wurde von den Fachjurys in diesem Jahr als sehr hoch bewertet, sodass es insgesamt acht Projekte eine Runde weiter geschafft haben. Das teilt die Veranstaltungsleitung in einer Pressemitteilung mit. Noch nie habe der Augsburger Regionalwettbewerb so viele Regionalsieger zum Landeswettbewerb geschickt. Der Landeswettbewerb findet vom 28. bis 30. März 2022 in virtueller Form statt. Den Abschluss bildet das Bundesfinale vom 26. bis 29. Mai 2022 in Lübeck. (mit pm)