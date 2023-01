Günzburg, Krumbach

Mann prügelt Freundin zu Boden – sie will trotzdem mit ihm zusammen sein

Plus Ein 36-Jähriger steht vor Gericht, da er auf einer Wiese in Krumbach seine Freundin verprügelt hat. Der mutmaßliche Grund: Sie habe mit einem anderen Mann gesprochen.

Gewaltausbrüche in einer Beziehung sind schlimm, aber nicht selten. Oft handelt es sich dabei nicht nur um körperliche Gewalt, sondern es geht ein psychischer Machtmissbrauch einher. Solche Vorfälle passieren auch in der Region. Laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes von Ende 2022 zur Partnerschaftsgewalt haben die Behörden im Jahr 2021 bundesweit 143.016 Fälle registriert, in denen ein aktueller oder ehemaliger Partner Gewalt ausgeübt hat – oder es versucht hat. Auch ein 36-Jähriger aus Krumbach gehört zu diesen Tätern, er prügelte seine Freundin so heftig, dass sie noch wochenlang Schmerzen hatte. Wegen der Körperverletzung muss der Mann jetzt hinter Gitter, denn er war vorher schon mehrfach durch Straftaten aufgefallen. Die Zeugenvernehmung endete überraschend.

